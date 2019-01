Versie 2.0 LosslessCut is uitgekomen en een dag later is er ook een opvolger verschenen. LosslessCut is een opensource en cross-platform programma waarmee stukken uit video's kunnen worden geknipt. Dit doet het zonder dat de video's worden gedecodeerd en weer gecodeerd, dus het werkt snel en er is geen verlies van kwaliteit. Het is ideaal om minder interessante delen uit geschoten beelden van actioncamera's of drones te verwijderen. Ook is het mogelijk om jpg-afbeeldingen van scenes van de video te maken. De changelog voor versie 2.0 en 2.1 zien er als volgt uit:

LosslessCut 2.1.0 Added Implement auto merge multiple segments LosslessCut 2.0.0 Added Implement multiple cutpoints

Implement function for extracting all streams from a file

Implement crude merge funtcion for files of the same codec

Allow setting a time offset (video timecode) Changed Keyframe cut mode is now default

Default include all streams

Improve cut rendering graphics to make it easier to see what is cut start/end

GUI improvments