Versie 3.8.1 van Matomo is uitgekomen. Matomo is de nieuwe naam van Piwik en is een opensourcealternatief voor Google Analytics. Het maakt gebruik van php en een MySQL-database om zijn werk te doen. De functionaliteit kan eenvoudig worden uitgebreid met plug-ins, waarvan er ruim twintig worden meegeleverd. Natuurlijk kun je deze ook uitzetten als bepaalde functionaliteit niet nodig is. Voor meer informatie over Matomo verwijzen we naar deze pagina en een overzicht van de planning is op deze pagina te vinden. De release notes voor deze uitgave zien er als volgt uit:

This release addresses a few minor issues discovered in 3.8.0 and a few improvements were also added.

You can now use the “Segmented Visitor Log” feature on more reports such as Visits per number of pages, Visits by Days Since Last Visit, Visits by Visit Number, Visits per visit duration, Page titles, etc.

And we’re excited to announce that a 56th language has been added to Matomo: Esperanto! Congratulations to all our amazing translators for their work.

65 tickets have been closed by 10 contributors!