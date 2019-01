Versie 7.6.3 van Notepad++ is uitgekomen. Deze uitgebreide teksteditor heeft diverse mogelijkheden die vooral voor programmeurs handig zijn, zoals syntax-highlighting voor onder andere C, C++, Java, html, xml en php. Ook biedt het programma de mogelijkheid om meer dan één document tegelijk te bewerken of één document op twee verschillende plaatsen te onderhouden. Wie de nieuwste versie wil gebruiken, moet deze zelf downloaden. De ingebouwde updater van Notepad++ biedt updates namelijk pas een week na hun verschijnen aan, om eventuele ernstige bugs nog te kunnen oplossen. Sinds versie 7.0 is er ook een 64bit-uitvoering van het programma. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Notepad++ v7.6.3 new enhancement and bug-fixes: Add Markdown language (Markdown++), in UDL, included only in installer.

Move plugins home from %ProgramData% to %ProgramFiles% for the sake of security.

List plugins in alphabetical order in Plugins Admin dialog.

Fix loading unexpected dll as plugin issue.

Fix stack overflow issue while affecting "ext" field on stylers.xml.

Fix stack overflow in XML Parsing.

Fix a remote code execution vulnerability via "Open containing folder" command.

Fix EXE Hijacking of gup.exe launched by Notepad++.

Fix crash issue due to heap overflow in clipboard history panel.

Remove run external exe entries for avoiding to execute eventual hijacked binaries.