De zevende release candidate van Wine versie 4.0 is verschenen. Wine is een opensource-implementatie van de Windows- api en maakt het mogelijk om DOS- en Windows-programma's op Linux, FreeBSD, Solaris en macOS te draaien. Een grote groep ontwikkelaars draagt bij aan Wine en er is voor gekozen om elke twee weken een nieuwe zogeheten ontwikkelversie uit te brengen in plaats van te wachten tot er een aantal nieuwe functies klaar is. Een paar keer per jaar verschijnt er een stabiele uitgave. De database met applicaties die onder Wine werken, al dan niet met behulp van kleine aanpassingen, bevat op het moment van schrijven 26.108 titels. Sinds de eerste release candidate worden er alleen nog fouten verholpen.

Bugs fixed in 4.0-rc7 (total 13): 20728: Multiple video players crash when opening audio or video file (MPC-HC v1.6.5, PotPlayer 1.5.x)(FilterGraph_create releases/destroys controlling IUnknown)

26369: A.R.E.S. Extinction Agenda 1.x (.NET 2.0, XNA 3.1 game) crashes during intro ('quartz' FilterGraph2_Connect must translate HRESULT of failures more correctly)

29461: BurnPlot (VB6 app) fails to start, complaining with "Run-time error '438'" (WshShell3 'SpecialFolders' collection 'item' method invocation fails)

34884: Touhou Danmakufu 0.12m's font becomes distorted

35573: gdi32:fonts test_stock_fonts() fails on Windows 7 in the Japanese and Hebrew locales

36082: Cannot Read Text In "Question" Boxes On Microsoft Money 2005 Installation

36084: Microsoft Money 2005 Window Going "Black" After Certain Menu Operations

43211: NVIDIA GeForce Experience 3.x installer fails due to 'setupapi.SetupDiDeleteDeviceInfo' stub

44796: Age of Empires II: The Conquerors is broken when CSMT is enabled

45874: Secret Files 1-2: hardware mouse cursor corrupted

46212: Multiple games have performance issues (Project CARS, NFS: Hot Pursuit (2010), Gas Guzzlers: Combat Carnage)

46459: Secret Files 1-2, Ufo: Extraterrestrials: mouse cursor invisible when anti-aliasing and hardware mouse enabled

46480: Invalid write of size 2 in ntoskrnl.exe/tests/ntoskrnl.c