Versie 2.47 van XnView is uitgekomen. Met dit programma kunnen grafische bestanden in meer dan 500 verschillende formaten worden geopend en geconverteerd. Het programma is in meer dan 40 talen beschikbaar en is gratis voor particulieren en non-profitorganisaties. Normaal gesproken zijn er drie verschillende versies beschikbaar: een minimale versie, een standaardversie en een complete versie. Het verschil zit in het aantal ondersteunde formaten en het al of niet meeleveren van NConvert. NConvert heeft ongeveer dezelfde functionaliteit als XnView, maar kan vanaf de command-line worden bestuurd. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 2.47 XCF 2.10

ICNS with JPEG2000 icon

GIF loop & Quick slideshow - more info

Problem with local charset for image description EXIF field

[Start]/BugBlueLine=1 to remove the bug of blue line

PDF output without font info - more info

Space must not show tagbox if not enabled

NConvert: -no_auto_rotate - more info

NConvert: -autocrop with position

NConvert: add -lower to lower case output filename

NConvert: Bug when output filename contains a numeric enumerator - more info