Versie 2.51.6 van XnView is uitgekomen. Dit programma kan meer dan 500 verschillende formaten afbeeldingen openen en converteren. Het is in meer dan 40 talen beschikbaar en is gratis voor particulieren en non-profitorganisaties. Er zijn drie verschillende versies beschikbaar: een minimale, standaard en complete versie. Het verschil zit in het aantal meegeleverde talen, ondersteunde formaten en het al of niet meeleveren van NConvert. NConvert kan dezelfde bewerkingen uitvoeren als XnView, maar kan dat in bulk en ook vanaf de commandline doen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 2.51.6: ICC

TIFF CVE - Thanks To Eugene Lim

CVE - Thanks to Junsoo Lee

NConvert: Clear - more info