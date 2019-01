De vijfde release candidate van Wine versie 4.0 is verschenen. Wine is een opensource-implementatie van de Windows- api en maakt het mogelijk om DOS- en Windows-programma's op Linux, FreeBSD en Solaris te draaien. Een grote groep ontwikkelaars draagt bij aan Wine en er is voor gekozen om elke twee weken een nieuwe zogeheten ontwikkelversie uit te brengen in plaats van te wachten tot er een aantal nieuwe functies klaar is. Een paar keer per jaar verschijnt er een stabiele uitgave. De database met applicaties die onder Wine werken, al dan niet met behulp van kleine aanpassingen, bevat op het moment van schrijven 26.068 titels. Sinds de eerste release candidates worden er alleen nog fouten verholpen.

Bugs fixed in 4.0-rc5 (total 14): 32218: LTSpice: Objects not resized when the window is resized

32221: LTspice: component drawing issues when moving

33719: comctl32:propsheet custom window proc test failure

34334: MetaTester 5 never sends or receives data

38721: Resident Evil 5 Gold Edition (Steam) fails to run

39959: Growtopia v2.20->v2.14 fails (was v2.11 fails) to run with unhandled exception on x86-64 (2.09 & 2.13 did run ok)

44485: Delphi 7 debugger generates new exceptions by itself

45719: comctl32:treeview test_right_click depends on mouse pointer position

45917: battle.net launcher and mouse position on high DPI monitor

45984: Skyrim Special Edition does not get past loading screen on high core count or high memory systems

46266: tzres is constantly being loaded/unloaded when TimeZone information is queried.

46328: Installer for Tanglet 1.5.3 crashes at target directory selection

46352: TreePad X Enterprise 12GB (single user) v7.17.0: Generates Error on Startup

46353: TreePad X Enterprise 12GB (single user) v7.17.0: Horizontal Ruler/Scale Is Different on Startup and Margins Are Different on Open Database