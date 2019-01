Calibre is een opensource-e-book-beheerprogramma en is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het kan onder meer alle relevante informatie en kaftafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. Versie 3.36 is eind vorig jaar uitgebracht met de volgende aanpassingen:

New features Happy Holidays to everyone!

Kobo driver: Add supported for newly released firmware update Bug fixes Kobo driver: Fix a regression in the last release that caused book title to appear as unknown if metadata management was set to manual in calibre. Closes tickets: 1807914

PDF Output: Do not fail if one of the fonts from the source document has no name metadata Improved news sources Wall Street Journal

ESPN

Al Jazeera (English)