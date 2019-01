Een nieuwe versie van Calibre is uitgekomen. Calibre is een opensource-e-book-beheerprogramma en is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het kan onder meer alle relevante informatie en kaftafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. Het programma wordt actief ontwikkeld en meestal verschijnt er om de andere week op vrijdag een nieuwe versie. In versie 3.37 zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Bug fixes calibredb: Fix adding books from directories to a remote server running on Windows not working.

Edit Book: Fix style attribute on <html> tags not being preserved when editing AZW3 files. Closes tickets: 1810193

Get Books: Use an external browser for Google Books. Closes tickets: 1810205

Saving to disk: Fix errors on Linux/macOS if the title/authors are long enough to make individual path components larger than 255 characters. Closes tickets: 1807525

PDF Input: Fix non-breaking spaces represented as entities in the output of pdftohtml, which breaks some search/replace expressions.

Edit book: Fix a crash when mousing over links in an instance of the editor launched standalone on macOS Mojave. Closes tickets: 1805521

Conversion: When converting with font size rescaling disabled, convert font size names to rem unit rather than pt units. Closes tickets: 1809671

Windows: When registering calibre programs as possible handlers for various file types, dont set the AllowSilentDefaultTakeOver registry key.

macOS: PDF Output: Fix bold fonts not working on Mojave. Closes tickets: 1799750

Content server: Fix strings with double quotes not being translated. Improved news sources Il Post