De tweede release candidate van Wine versie 4.0 is verschenen. Wine is een opensource-implementatie van de Windows- api en maakt het mogelijk om DOS- en Windows-programma's op Linux, FreeBSD en Solaris te draaien. Een grote groep ontwikkelaars draagt bij aan Wine en er is voor gekozen om elke twee weken een nieuwe zogeheten ontwikkelversie uit te brengen in plaats van te wachten tot er een aantal nieuwe functies klaar is. Een paar keer per jaar verschijnt er een stabiele uitgave. De database met applicaties die onder Wine werken, al dan niet met behulp van kleine aanpassingen, bevat op het moment van schrijven 26.028 titels. In deze uitgave zijn alleen nog fouten verholpen.

What's new in this release: Bug fixes only, we are in code freeze. Bugs fixed in 4.0-rc2 (total 11): 19184: File copying fails during installation of Mordor

23282: SpeQ: Wrong coded linefeed

25734: Magic: The Gathering Battlegrounds trial hangs upon startup

36430: valgrind shows a possible leak in shell32/tests/autocomplete.c

39736: Prototype 2 crashes

41992: total commander, copy dialog - Esc key not working

43178: Prototype regression

43676: Hitman(TM) requires session_set_option - option 84

44229: Visual C++ 1.51 can't add files to project (GetOpenFileName16() doesn't support custom templates or hooks)

46231: Button tests for ideal size fail on Arabic locale on Windows

46270: ReactOS explorer.exe can't delete objects (use-after free caused by incorrect free in STGMEDIUM_Release())