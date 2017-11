Er is met versienummer 2.21 een nieuwe ontwikkelbuild van Wine verschenen. Wine is een opensource-implementatie van de Windows- api en maakt het mogelijk om DOS- en Windows-programma's op Linux, FreeBSD en Solaris te draaien. Een grote groep ontwikkelaars draagt bij aan Wine en er is voor gekozen om elke twee weken een nieuwe zogeheten ontwikkelversie uit te brengen in plaats van te wachten tot er een aantal nieuwe functies klaar is. Een paar keer per jaar verschijnt er een stabiele uitgave. De database met applicaties die onder Wine werken, al dan niet met behulp van kleine aanpassingen, bevat op het moment van schrijven 25.028 titels. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What's new in this release: Still more metafile support in GdiPlus.

Indirect draws support in Direct 3D.

Calling convention fixes on ARM.

Improved serial port detection on Linux.

Services fixes on WoW64.

Better DPI scaling in the Shell Explorer. Bugs fixed in 2.21 (total 16): 34601: Hydro Thunder from Midway Arcade Treasures 3 crashes quickly after the start

37669: Resetting a write watch can cause memory access violation in kernel

38334: SpinTires crashes with unimplemented function d3dx9_36.dll.D3DXFrameFind

42568: user32/tests/msg.ok intermittent failure in SendMessage from other thread

42569: user32/tests/clipboard intermittent failure ("expected freed memory")

42570: dinput/tests/mouse intermittently fails in Acquire() and GetDeviceData()

42863: Multiple games require sample_c_lz for cube/array textures (Winexy, Witcher 3, Flame in the Flood)

43273: The Witcher 3 freezes the system in a certain area of the game

43316: Process Hacker 2.x needs ADVAPI32.dll.LsaLookupPrivilegeName

43405: NieR:Automata - Most bullets are invisible

43483: Medusa Demo crashes with unimplemented function d3dx10_43.dll.D3DX10PreprocessShaderFromMemory

43750: USB "ttyACM0" serial port not being created

43853: Keepass2 fails to launch

43884: MSVC LINK.EXE version 14.11.25547.0 crashes due to unimplemented function _memicmp_l

43939: comctl32 cannot load its assembly on arm

43952: kernel32/tests/console.ok fails