Versie 5.22 van Sandboxie is uitgekomen, de derde stabiele uitgave van de 5.x-serie. Met dit programma is het mogelijk om onder Windows programma's in een afgeschermde omgeving te draaien. Op die manier zijn wijzigingen die door programma's als Internet Explorer worden uitgevoerd, eenvoudig ongedaan te maken. Bovendien is er geen risico dat belangrijke onderdelen van het besturingssysteem worden aangetast. Sandboxie kan worden gebruikt op Windows XP en hoger, en een licentie kost 25 euro voor een jaar of iets meer dan 40 euro voor een levenslange licentie. In deze update is onder meer ondersteuning voor de Creators Update van Windows 10 toegevoegd.

Changes in version 5.220 Windows Creator's Fall Update is now supported.

Made improvements to ForceFolder including adding support for "Open With" dialogs, and running registry files.

Fixed licensing issues causing MS Office applications to crash after 5 minutes [more info].

Fixed Firefox/General Drag-Drop issues [more info].

Fixed Save/Recovery issues for Adobe/MS Office [more info].

Fixed an issue in which Sandboxed Internet Explorer proxy settings would modify the registry on the host [more info].

Added/Updated templates for AVG, BitDefender, Babylon and Opera.

Implemented code fixes to address "SBIE2101" issues caused by Windows Defender "App & Browser Control" in Windows 8.1 and 10 [If you are using the "Windows SmartScreen Template from Beta 5.21.7, you will need to remove it after installing Sandboxie 5.22].

Implemented a driver fix for a BSOD occurring when Webroot is installed and a new Sandbox is created while a ForceProcess is started.