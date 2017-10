Een update voor versie 3 van Calibre is uitgekomen. Calibre is een opensource- en crossplatform-e-bookbeheerprogramma. Het kan onder meer alle relevante informatie en kaftafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. Het programma wordt actief ontwikkeld en meestal verschijnt er om de andere week op vrijdag een nieuwe versie. In versie 3.0 is er weinig aan het uiterlijk van het programma veranderd. Wel is er een geheel vernieuwde contentserver en is er ondersteuning voor schermen met een hoge resolutie. In deze uitgave zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

New features Browser viewer: Show footnotes in a popup window. Similar to the popup footnote functionality in the calibre viewer.

Content server: Add an option to control the timeout for making AJAX queries to the server.Closes tickets: 1722016. Bug fixes Fix regression that broke Preferences->Conversion->Common options in version 3.9

Server: Fix adding expressions to the search always using AND instead of respecting the setting to use OR or AND.Closes tickets: 1724405.

Browser viewer: Fix a regression that caused loading more than one book in the same session or using the back/forward browser buttons to require refreshing the browser.

Jobs list: Fix killing of job killing the wrong job if other jobs are completed while waiting for kill confirmation.

DOCX Output: Fix preserve cover aspect ratio option still distorting the aspect ratio slightly.Closes tickets: 1721864. Improved news sources Lomza

Go Comics

Various Polish news sources