Er is met versienummer 2.19 een nieuwe ontwikkelbuild van Wine verschenen. Wine is een opensource-implementatie van de Windows- api en maakt het mogelijk om DOS- en Windows-programma's op Linux, FreeBSD en Solaris te draaien. Een grote groep ontwikkelaars draagt bij aan Wine en er is voor gekozen om elke twee weken een nieuwe zogeheten ontwikkelversie uit te brengen in plaats van te wachten tot er een aantal nieuwe functies klaar is. Een paar keer per jaar verschijnt er een stabiele uitgave. De database met applicaties die onder Wine werken, al dan niet met behulp van kleine aanpassingen, bevat op het moment van schrijven 24.954 titels. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What's new in this release: Support for 32-bit float audio on Android.

Named pipes now fully handled by the Wine server.

Support for a new Microsoft root certificate.

More transform fixes in GdiPlus.

Some heap allocation optimizations. Bugs fixed in 2.19 (total 16): 7369: eISLP -help doesn't display, 'text controller' error message

14530: EM_PASTESPECIAL unimplemented in richedit

33841: Paint.NET 3.5.10 fails to start

35372: iTunes 11.1.x shows distorted UI (no text drawn, missing ui controls)

37251: WiX Toolset v3.8 installer doesn't open with Wine-Mono (unimplemented corruntimehost_CreateDomainEx)

37637: CreateNamedPipe, ReadFile, PIPE_WAIT or BufferSize problem

43044: League of Legends needs function msvcp140.dll.?__ExceptionPtrAssign@@YAXPAXPBX@Z

43163: Mixcraft 8 crashes when adding a video track ('IAMTimelineGroup', '{9eed4f00-b8a6-11d2-8023-00c0df10d434}' not implemented, 'qedit.dll')

43261: Error when starting the game Farming Simulator 15

43776: .NET 4.0 installer spams with error message boxes

43777: redefinition of typedef ‘REFERENCE_TIME’ (gcc-4.2)

43805: Regedit.exe crashes when exporting certain registry keys e.g. "HKLM\Software\Classes\steam"

43829: DigitalSpace Traveler: Unhandled page fault on read access

43830: Enterprise Architect no longer loads symbols when debugging.

43860: Microsoft DirectX 9.0c Redistributable (June 2010) installer crashes

43877: "Cannot allocate DOS memory" error with 16-bit Windows applications