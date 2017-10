De Mozilla Foundation heeft versie 52.4.0 van Thunderbird uitgebracht. Mozilla Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts, een spamfilter, spellingscontrole en een aanpasbaar uiterlijk. In Thunderbird wordt zelden nog nieuwe functionaliteit toegevoegd. Nieuw in versie 52 is onder meer dat afbeeldingen nu als data-uri's in berichten worden toegevoegd. Verder is er nu een keuzemenu waarmee snel de manier waarop mappen worden weergegeven, kan worden aangepast. Daarnaast is het in Lightning nu mogelijk om evenementen in tabbladen te bewerken. In deze update zijn verder nog de volgende problemen verholpen.

New In Thunderbird 52 a new behavior was introduced for replies to mailing list posts: "When replying to a mailing list, reply will be sent to address in From header ignoring Reply-to header". A new preference mail.override_list_reply_to allows to restore the previous behavior. Fixed Under certain circumstances (image attachment and non-image attachment), attached images were shown truncated in messages stored in IMAP folders not synchronised for offline use.

IMAP UIDs > 0x7FFFFFFF not handled properly

Various security fixes

De volgende downloads zijn beschikbaar:

Mozilla Thunderbird 52.4.0 voor Windows (Nederlands)

Mozilla Thunderbird 52.4.0 voor Linux (Nederlands)

Mozilla Thunderbird 52.4.0 voor macOS (Nederlands)

Mozilla Thunderbird 52.4.0 voor Windows (Engels)

Mozilla Thunderbird 52.4.0 voor Linux (Engels)

Mozilla Thunderbird 52.4.0 voor macOS (Engels)

Mozilla Thunderbird 52.4.0 voor Windows (Fries)

Mozilla Thunderbird 52.4.0 voor Linux (Fries)

Mozilla Thunderbird 52.4.0 voor macOS (Fries)