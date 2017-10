Een nieuwe update voor versie 3.0 van Calibre is uitgekomen. Calibre is een opensource- en crossplatform-e-bookbeheerprogramma. Het kan onder meer alle relevante informatie en kaftafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. Het programma wordt actief ontwikkeld en meestal verschijnt er om de andere week op vrijdag een nieuwe versie. In versie 3.0 is er weinig aan het uiterlijk van het programma veranderd. Wel is er een geheel vernieuwde contentserver en is er ondersteuning voor schermen met een hoge resolutie. In deze uitgave zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

New features Remove the Connect to iTunes function since Apple has removed that functionality from iTunes. Now you have to use one of the wireless connection methods to connect to an iPad/iPhone, as described here.

Kobo driver: Support for new firmware

Allow changing the icons in yes/no columns via column icon rules. Closes tickets: 1721374.

Quickview panel: Add a context menu with a "View" action to the book table.

Make the elapsed time display in the jobs dialog more human friendly. Closes tickets: 1719059. Bug fixes EPUB Input: Fix styles in existing titlepage not being flattened when the titlepage is preserved during conversion. Closes tickets: 1720715.

Fix conversion of grayscale JPEG-XR images not working. Closes tickets: 1720638.

Update the douban metadata download plugin to match changes to the website

DOCX Output: Fix the preserve cover aspect ratio option not visible. Closes tickets: 1719026. Improved news sources Respekt Magazine

Associated Press

Heraldo de Aragon

El Correo

El Periodico de Aragon

A List Apart