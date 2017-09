Avast Software heeft versie 17.6.2310 van zijn beveiligingsprogramma Avast uitgebracht. Dit programma is beschikbaar in de gratis Free Antivirus-, en de betaalde Pro Antivirus- en Internet Security-uitvoeringen. Sinds kort is er ook de Premier-versie die extra beheerfuncties toevoegt: hiermee heeft de gebruiker de mogelijkheid om een pc op afstand over te nemen en eventueel de harde schijf te wissen. In versie 2017 heeft het programma onder meer een nieuw uiterlijk gekregen en moet het beter zogenaamde ransomware herkennen. Ook is er niet langer een email-registratie verplicht om de gratis versie te kunnen gebruiken. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What's new: Improved Anti-Phishing prevents you from falling victim to scams and fake sites (no browser extension needed!)

New standalone Avast Cleanup Premium product with improved cleaning (to be rolled out in stages)

We now recommend scanning for hidden network threats when you first connect to a new network

Our systray icon now shows when you have a security notification

Improved threat detections are now more visible and more informative about threats

De volgende downloads zijn beschikbaar:

Anti-Virus Free (on-line)

Anti-Virus Free (off-line)

Anti-Virus Pro (on-line)

Anti-Virus Pro (off-line)

Internet Security (on-line)

Internet Security (off-line)

Anti-Virus Premier (on-line)

Anti-Virus Premier (off-line)