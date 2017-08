Er is met versienummer 2.15 een nieuwe ontwikkelbuild van Wine verschenen. Wine is een opensource-implementatie van de Windows- api en maakt het mogelijk om DOS- en Windows-programma's op Linux, FreeBSD en Solaris te draaien. Een grote groep ontwikkelaars draagt bij aan Wine en er is voor gekozen om elke twee weken een nieuwe zogeheten ontwikkelversie uit te brengen in plaats van te wachten tot er een aantal nieuwe functies klaar is. Een paar keer per jaar verschijnt er een stabiele uitgave. De database met applicaties die onder Wine werken, al dan niet met behulp van kleine aanpassingen, bevat op het moment van schrijven 24.794 titels. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What's new in this release: Support for AES encryption.

Improved Bezier support in Direct2D.

Chunked transfer improvements in WinInet. Bugs fixed in 2.15 (total 9): 37981: Illustrator CS6: ruler area gets corrupted when moving mouse

40399: emClient (.NET app) exits silently because GdipGetLineTransform is just a stub

41422: Bricscad: dots and small objects left "traces" while moving

43120: Joystick enabled applications crash when a device that advertises more than 8 axes is attached

43466: Microsoft Outlook 2010 cannot connect to MS Exchange Server

43475: XM6 TypeG crashes on startup.

43480: Peavey Revalver IV (Amp modeling software) crashes due to missing Win7+ Touch Input API (stubs)

43503: FUJITSU Software ATLAS: unimplemented function msvcr80.dll._ismbcl0 called in 32-bit code

43527: Magic Online (Magic The Gathering: Online) Crashes due to LOCALE_SNAN returning empty string