SMPlayer is een opensourcemediaspeler die op verschillende platforms zijn werk kan doen. Hij speelt een reeks formaten af en ondersteunt verschillende outputdrivers, zoals X11, Xv, DGA, OpenGL, SVGAlib, fbdev, AAlib en DirectFB. Het programma kan ook beelden laten zien door gebruik te maken van hardware-mpeg-decoders, zoals de Siemens DVB, DXR2 en DXR3/Hollywood+. SMPlayer is een mediaspeler die op de achtergrond gebruikmaakt van MPlayer om beelden te laten zien, maar zelf ook functionaliteit toevoegt, zoals YouTube-ondersteuning, automatisch zoeken naar ondertitelingen en skins om het uiterlijk aan te passen. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina. De ontwikkelaars hebben SMPlayer 17.8 uitgebracht met de volgende veranderingen:

Version 17.8 New audio filter for headphone optimization. This is the ffmpeg earwax filter. From the ffmpeg documentation:

This filter adds ‘cues’ to 44.1kHz stereo (i.e. audio CD format) audio so that when listened to on headphones the stereo image is moved from inside your head (standard for headphones) to outside and in front of the listener (standard for speakers). Version 17.7 Add some options to configure the conversion of srt subtitles to vtt for Chromecast (Preferences -> Network -> Chromecast), like the position of the subtitles on screen.

Fix a crash that may happen in the playlist when trying to delete selected items. Version 17.6 Possibility to convert automatically subtitles in srt format to vtt when playing on Chromecast. Version 17.5 Fix for YouTube.