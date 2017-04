Door Japke Rosink, dinsdag 25 april 2017 16:11, 2 reacties • Feedback

MPlayer is een opensource mediaspeler die op verschillende platformen zijn werk kan doen. Het speelt een hele reeks formaten af en ondersteunt verschillende output drivers zoals X11, Xv, DGA, OpenGL, SVGAlib, fbdev, AAlib en DirectFB. Het programma kan ook beelden laten zien door gebruik te maken van hardware MPEG decoders, zoals de Siemens DVB, DXR2 en DXR3/Hollywood+. SMPlayer is een mediaspeler die op de achtergrond gebruikmaakt van MPlayer om beelden te laten zien, maar zelf ook functionaliteit toevoegt zoals YouTube ondersteuning, automatisch zoeken voor ondertitelingen en skins om het uiterlijk aan te passen. Voor meer informatie verwijzen we jullie door naar deze pagina. De ontwikkelaars hebben SMPlayer 17.4.2 uitgebracht met de volgende veranderingen: