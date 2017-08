Cisco Systems heeft na ruim een jaar weer nieuwe firmware uitgebracht oor de eerste generatie van de Linksys WRT1900AC. Deze dual-band router beschikt over vier gigabit-aansluitingen en kan draadloos zenden en ontvangen via via de banden 802.11a tot en met 802.11ac. Zoals de naam al doet vermoeden is de maximale draadloze snelheid 1,9 Mbps. Verder zijn er ook nog een usb 2.0- en 3.0-aansluiting en een eSata-poort aanwezig om een printer of externe opslag via het netwerk te delen. De belangrijkste verbeteringen die in deze release zijn aangebracht kunnen hieronder worden gevonden.

Firmware version: 1.1.10.182461 Integrated multiple security fixes

Updated to latest openSSL and stunnel versions

Fixed an issue where the wrong password was displayed in the Wireless bridge/repeater settings page

Added DHCP Request messages to the DHCP client log

Fixed DHCP Reservation functionality when the local network configuration is changed

Added support for special characters and Chinese characters in the SSID name

The Turkey time zone is moved from GMT+02 to GMT+03

Fixed a Parental Controls bug where some devices were not properly blocked

The ESP protocol is now supported for ingress IPv6 ESP frames

Added support for IPv6 connections when the prefix is not 64-bit

Added support for an IPv6 inbound UDP port for XBox