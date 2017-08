Een nieuwe update voor versie 3.0 van Calibre is uitgekomen. Calibre is een opensource- en crossplatform-e-bookbeheerprogramma. Het kan onder meer alle relevante informatie en kaftafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. Het programma wordt actief ontwikkeld en meestal verschijnt er om de andere week op vrijdag een nieuwe versie. In versie 3.0 is er weinig aan het uiterlijk van het programma veranderd. Wel is er een geheel vernieuwde contentserver en is er ondersteuning voor schermen met een hoge resolutie. In deze uitgave zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

New features Linux: Use native file dialogs via zenity or kdialog, if available.

Copy to library: Add an action to show a dialog that allows for easy selection of libraries for copy/move. Useful when there are a large number of libraries to choose from. Closes tickets: 1706198.

Server: Allow deleting a downloaded book from the "Browse all downloaded books" screen. Bug fixes Hopefully fix an issue with the book list jumping around when using the mouse on some computers.

E-book viewer: Change the default fonts on windows to the Liberation font family. This matches the other platforms and avoids rendering issues with Times New Roman. Closes tickets: 1706491.

DOCX Output: Convert images placed by themselves inside block tags as block images rather than inline images. Closes tickets: 1707430.

Fix a typo that broke the download of a few news sources.

ebook-viewer.exe: Fix --continue-reading not working.

Fix non XML safe characters in feed descriptions causing news download to fail. Closes tickets: 1707545.

Browser viewer: Fix books that contain broken links with unicode characters in their paths not working. Closes tickets: 1704498.

Quickview: Fix regression in previous release that broke the 'Lock quickview' control. New news sources Various Sardinian news by tzium Improved news sources Navy Times