Versie 6.2.0 van Cyberduck is uitgekomen. Dit programma, dat onder een gpl-licentie wordt uitgebracht, is een ftp-, sftp- en webdav-client, en heeft daarnaast ondersteuning voor diverse cloudopslagdiensten die van S3 of de OpenStack-api gebruikmaken. Het programma beschikt over een overzichtelijke interface en ondersteunt technieken als Spotlight, Bonjour, Keychain, Applescript en Growl. Daarnaast kun je gebruikmaken van verschillende, al geïnstalleerde teksteditors, waaronder BBEdit, TextWrangler, TextMate, Mi, Smultron en CSSEdit. Cyberduck is in een groot aantal talen te gebruiken, waaronder het Nederlands. Versie 6.2.0 brengt de volgende veranderingen en verbeteringen:

Enhancements Server side copy of files (OneDrive)

Support for wildcard host entries in known_hosts (SFTP) Bugfixes Missing x-amz-server-side-encryption header when creating folders (S3) (#9378)

Preserve content type when overwriting files (Google Drive)

Missing registered protocols (CLI)

Long time preparing upload into vault (Cryptomator)

Set charset for basic authentication scheme used for preemtive authentication (WebDAV)

Timeout uploading larger files (Google Drive) (#10010)

Set checksum for large file uploads in fileInfo metadata (Backblaze B2)

Default ACL for new buckets has changed to private (S3)

Failure duplicating files in vault (Cryptomator) (#10017)