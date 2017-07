Nikon heeft voor zijn D5 digitale spiegelreflexcamera's nieuwe firmware uitgebracht, met 1.20 als versienummer. Deze camera's hebben een fx-formaat cmos-beeldsensor met 20,8 megapixels in combinatie met een Expeed 5-beeldverwerkingsprocessor aan boord en zijn geschikt voor lenzen met een Nikon F-vatting. De firmware kan vanaf een Windows- of macOS-machine worden geïnstalleerd en is ongeveer 45MB groot. De lijst met veranderingen voor deze update ziet er als volgt uit:

Wijzigingen van “C” Firmwareversie 1.10 naar 1.20 Twee nieuwe AF-veldstanden toegevoegd: groep-veld-AF (HL) en groep-veld-AF (VL). De gebruiker selecteert een rij (HL) of kolom (VL) scherpstelpunten; indien AF-C als scherpstelpunt is geselecteerd, geeft de camera prioriteit aan het punt in de geselecteerde rij of kolom met het onderwerp dat zich het dichtst bij de camera bevindt.

Het foto-informatiescherm bijgewerkt om de kleurtemperatuur te tonen voor foto’s gemaakt met Automatisch geselecteerd voor witbalans.

Een Exif-tag toegevoegd met daarin het verschil tussen de lokale tijdzone en UTC, onderdeel van de Exif 2.31-specificatie.

Ondersteuning toegevoegd voor de volgende functies van AF-P-objectieven: Als de stand-by-timer afloopt nadat de camera heeft scherpgesteld, wordt de scherpstelpositie niet veranderd wanneer de timer opnieuw wordt geactiveerd. In handmatige scherpstelstand knippert de scherpstelaanduiding in de zoeker (of in livebeeld, het scherpstelpunt geselecteerd in de monitor) om aan te duiden dat oneindig of de minimale scherpstelafstand is bereikt door aan de scherpstelring te draaien.

De controles gewijzigd die worden uitgevoerd wanneer Beeldsensor reinigen > Nu reinigen is geselecteerd in het SETUP-MENU. Wij raden u aan om na het updaten van de firmware een reiniging van de beeldsensor uit te voeren.

De volgende problemen zijn verholpen: Hoe hoger de hoeveelheid Actieve D-Lighting geselecteerd wanneer optionele flitsers werden gebruikt in combinatie met automatisch diafragma (AA), niet-DDL automatisch (A) of handmatige flitsstand met afstandsprioriteit (GN), hoe groter de overbelichting van de uiteindelijke beelden. Veranderingen aan belichting (inclusief belichtingscorrectie) werden niet weergegeven in het belichtingsvoorbeeld voor fotolivebeeld terwijl de weergave was ingezoomd. Witbalans scherm bij fotolivebeeld kon niet worden geselecteerd in het i-knopmenu terwijl het belichtingsvoorbeeld werd weergegeven in fotolivebeeld. Het maken van lange serieopnamen van foto’s met Aan geselecteerd voor Netwerk > Opties > Automatisch verzenden zorgde er soms voor dat het vastleggen van gegevens op de geheugenkaart enorm werd vertraagd.

De hoeveelheid tijd verminderd die nodig was om verbinding te maken met verborgen SSID’s wanneer WPA-PSK of WPA2-PSK is geselecteerd voor Verificatie.

Sommige helptekst bijgewerkt. Kennisgeving



Gebruikers van de hieronder vermelde software dienen de software naar de volgende versies bij te werken om de veranderingen in deze firmware-update te ondersteunen: Camera Control Pro 2 versie 2.25.1 of hoger

ViewNX-i versie 1.2.8 of hoger