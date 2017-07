Avira heeft versie 15.0.28.28 van Avira Free Antivirus uitgebracht. Deze gratis anti-virus kan een Windows computer prima beschermen, maar toont wel af en toe een pop-up. Avira heeft daarnaast diverse betaalde oplossingen voor Windows, macOS en Android die dat niet doen en vaak over extra mogelijkheden beschikken, zoals een firewall of een vpn. Ook is er Avira Prime, die via een abonnementsconstructie wordt aangeboden. De release notes voor deze versie kunnen hieronder worden gevonden.

Improvements Quick System Scan runs invisible in the background and informs the user only by malware detection. Bug fixes Fixed Updater flow on server operating systems.

Fixed advertisement issue to not be shown every two hours.

Fixed Real-Time Protection crashes in special circumstances when loading the engine.