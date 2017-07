Avast Software heeft een update voor versie 2017 van zijn beveiligingsprogramma Avast uitgebracht. Dit programma is beschikbaar in de gratis Free Antivirus-, en de betaalde Pro Antivirus- en Internet Security-uitvoeringen. Daarnaast is er de Premier-versie die extra beheerfuncties toevoegt: hiermee heeft de gebruiker de mogelijkheid om een pc op afstand over te nemen en eventueel de harde schijf te wissen. In versie 2017 heeft het programma onder meer een nieuw uiterlijk gekregen en moet het beter zogenaamde ransomware herkennen. Ook is er niet langer een email-registratie verplicht om de gratis versie te kunnen gebruiken. Sinds versie 17.2.2288, de vorige publieke release waar we bij Downloads aandacht aan gaven, zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Avast Antivirus 2017 17.5.2302 What's new: New feature: Ransomware Shield (for Internet Security and Premier)

New warning system on dashboard

Warnings added to notification center

Redesigned some popups

Notification counter added to tray icon

Fixed issues with public profile in Firewall Avast Antivirus 2017 17.4.2294 What's new: Updated GUI engine

Fixed notification of finished Smart Scan, now it correctly shows the results instead of starting the scan again

Fixed several crashes in Web Shield (including corruption of large downloaded files)

Fixed crashing during update of virus definitions on 32-bit OS

Viruses detected by File Shield are now correctly moved to quarantine

Firewall profile is correctly recognized also when you connect via different network adapters

Fixed problem with empty windows profile on Windows 10 after avast update

Right-click explorer scan now runs in main window