Python is een objectgeoriënteerde programmeertaal die kan worden gebruikt om eenvoudige tot complexe, platformonafhankelijke applicaties te ontwikkelen. Het is in de jaren negentig ontworpen door Guido van Rossum, die destijds in Amsterdam voor het CWI werkte. Guido, die tegenwoordig voor Dropbox werkt, is nog steeds betrokken bij de ontwikkeling van Python. Het ontwikkelteam heeft de eerste releasecandidate van versie 3.6.2 uitgegeven. De aankondiging van deze uitgave ziet er als volgt uit:

Python 3.6.2rc1 is now available for testing



Python 3.6.2rc1 is the release candidate for the next maintenance release of Python 3.6. See the change log for Python 3.6.2rc1 for the changes included in this release and see the What's New In Python 3.6 document for more information about features included in the 3.6 series.



You can download Python 3.6.2rc1 here. 3.6.2 is planned for final release on 2017-06-30 with the next maintenance release expected to follow in about 3 months.