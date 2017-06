Door Bart van Klaveren, dinsdag 13 juni 2017 20:55, 1 reactie • Feedback

Bron: Mozilla Foundation, submitter: NiLSPACE

Mozilla heeft versie 54 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In versie 54 is onder meer de opsplitsing van browsertaken in afzonderlijke processen verder doorgezet en wordt de content van verschillende pagina's nu ook gescheiden. Daarnaast zijn de downloadknop en het statusscherm vereenvoudigd en worden favorieten van de mobiele browser nu prominenter weergegeven. De complete changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

New Added Burmese (my) locale

Added support for multiple content processes (e10s-multi)

Simplified the download button and download status panel Fixed Various security fixes Changed Moved the mobile bookmarks folder to the main bookmarks menu for easier access Developer Additional changes for web developers

Added ability to create and save custom devices in Responsive Design Mode

