Door Bart van Klaveren, maandag 8 mei 2017 17:18, 3 reacties • Feedback

Bron: Nend Software

Nend Software, bekend van Tray Radio, heeft versie 3.2.1 van Weerstation Online uitgebracht. Met dit programma kunnen er allerlei weergegevens op de desktop worden afgebeeld, zoals temperatuur, luchtdruk, luchtvochtigheid, windrichting en windkracht. Het is echter niet nodig om zelf meetinstrumenten aan te schaffen, het programma maakt namelijk gebruik van de gegevens van een van de vijftig buienradar.nl meetstations. Weerstation Online wordt alleen ondersteund op Windows 10, al is de kans groot dat het ook op andere versies van Windows werkt. Hieronder is te zien wat er allemaal in deze uitgave veranderd is.

Wat is er nieuw en aangepast

Nieuw icoon, deze is wit zodat deze beter zichtbaar is in de systray.

Nieuw popup wanneer je hovert over het icoontje in de systray, je ziet dan een korte weerbericht omschrijving (dit werkt alleen in Windows 8 en hoger en als de taakbalk beneden staat)

Meters achtergrond word door de code gegenereerd, waardoor de exe kleiner is, daar door kan er in een toekomstige update een mogelijkheid gemaakt worden dat gebruikers zelf de uiterlijk kunnen veranderen.

Weerbericht meter pas automatisch de hoogte aan de grote van de tekst.

Probleem opgelost dat de meters bij sommige gebruikers niet zichtbaar zijn.

Verbeterde automatisch update systeem, gebruikers kunnen niet meer de update tijd instellen, het programma pakt automatisch de beste update tijd.



Weerstation Online screenshot, klik op de afbeelding voor een grotere versie.