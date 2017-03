Door Bart van Klaveren, zondag 5 maart 2017 15:04, 15 reacties • Feedback

Bron: Nend Software

Nend Software, bekend van Tray Radio, heeft versie 3.0 van Weerstation Online uitgebracht. Met dit programma kunnen er allerlei weersgegevens op de desktop worden afgebeeld, zoals temperatuur, luchtdruk, luchtvochtigheid, windrichting en windkracht. Het is echter niet nodig om zelf meetinstrumenten aan te schaffen, het programma maakt namelijk gebruik van de gegevens van een van de vijftig buienradar.nl meetstations. Weerstation Online wordt alleen ondersteund op Windows 10, al is de kans groot dat het ook op andere versies van Windows werkt. Hieronder is te zien wat er allemaal in versie 3.0 veranderd is.

Wat is er nieuw een aangepast vergeleken met versie 2 Uiterlijk van de meters zijn geupdate

Meter wind in km/u is er bij gekomen

Iconen zijn niet meer toegevoegd maar worden gedownload van Buienradar.nl

De tekst meter heeft nu ook zonintensiteit per w/m2

Temperatuur meter geeft nu ook aan de gevoelstemperatuur

Alle windsnelheid meters geven nu ook de windstoten aan

Update tijd is niet meer in te stellen, deze pakt nu de beste tijd automatisch

Amateurstations worden niet meer ondersteund, daar is geen tijd meer voor

Weerstation zoeken op postcode is niet meer mogelijk



Weerstation Online screenshot, klik op de afbeelding voor een grotere versie.