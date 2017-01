Door Bart van Klaveren, maandag 23 januari 2017 16:44, 1 reactie • Feedback

Bron: Nend Software

Nend Software heeft een nieuwe versie uitgebracht van Tray Radio. Dit programma is primair bedoeld om naar onlineradiostations te luisteren, maar het kan ook muziekbestanden afspelen die op de computer staan. In Tray Radio zijn zo'n 200 populaire radiostations aanwezig uit Nederland, België en Duitsland. Deze worden dagelijks gecontroleerd op hun werking en het is eenvoudig om zelf stations toe te voegen. Verder is er ook een opnamefunctie aanwezig en is er een eigen database met songteksten die voor elk nummer op te vragen zijn, mits het station de artiest en titel doorgeeft en als de songtekst in de database staat. Sinds versie 11.5.0 wordt alleen Windows 10 nog ondersteund, hoewel het programma verder goed zou moeten werken in versies 7 en 8. Versie 13.1.3.0 bevat enkele kleine veranderingen en bugfixes.