Nend Software heeft een nieuwe versie uitgebracht van Tray Radio. Dit programma is primair bedoeld om naar onlineradiostations te luisteren, maar het kan ook muziekbestanden afspelen die op de computer staan. Tray Radio maakt gebruik van lijsten met stations uit bepaalde landen of genres, die inmiddels al duizenden stations bevatten. Deze worden dagelijks gecontroleerd op hun werking en het is eenvoudig om zelf stations toe te voegen. Verder is er ook een opnamefunctie aanwezig en is er een eigen database met songteksten die voor elk nummer op te vragen zijn, mits het station de artiest en titel doorgeeft en als de songtekst in de database staat. Hoewel het programma prima werkt op alle moderne versies van Windows, wordt alleen ondersteuning voor gebruik onder Windows 10 geboden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Nieuw: Live log uitgebreid, deze zal meer gegevens weergeven

UTF8 weergave in de Infobar Problemen verholpen: Geluidsterkte gaat naar 100% na automatisch herstarten van het radiostation

Tooltip geeft soms verkeerde informatie weer

Stabiliteit verbeterd voor volledig scherm

Stationspakket zelf maken en importeren is gefixed