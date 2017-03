Door Bart van Klaveren, dinsdag 28 maart 2017 16:03, 1 reactie • Feedback

Bron: Mozilla Foundation

Mozilla heeft een tweede update voor versie 52 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. Versie 52 voegt onder meer ondersteuning toe voor WebAssembly, een nieuwe standaard die bijvoorbeeld voor spelletjes en apps wordt gebruikt, zonder dat daar verder plugins voor nodig zijn. Verder wordt er nu een waarschuwing getoond op inlogpagina's die niet via een beveiligde verbinding aangeboden worden en kan Sync nu ook tabbladen van andere apparaten synchroniseren. In versie 52.0.2 is verder nog de volgende problemen verholpen.

Fixed Fix new installs erroneously not prompting to change the default browser setting

Fix a crash on startup on Linux

Fix loading tab icons on session restore

Use Nirmala UI as fallback font for additional Indic languages

De volgende downloads zijn beschikbaar:

Mozilla Firefox 52.0.2 voor Windows (32bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 52.0.2 voor Windows (64bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 52.0.2 voor Linux (32bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 52.0.2 voor Linux (64bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 52.0.2 voor OS X (Nederlands)

Mozilla Firefox 52.0.2 voor Windows (32bit, Engels)

Mozilla Firefox 52.0.2 voor Windows (64bit, Engels)

Mozilla Firefox 52.0.2 voor Linux (32bit, Engels)

Mozilla Firefox 52.0.2 voor Linux (64bit, Engels)

Mozilla Firefox 52.0.2 voor OS X (Engels)

Mozilla Firefox 52.0.2 voor Windows (32bit, Fries)

Mozilla Firefox 52.0.2 voor Windows (64bit, Fries)

Mozilla Firefox 52.0.2 voor Linux (32bit, Fries)

Mozilla Firefox 52.0.2 voor Linux (64bit, Fries)

Mozilla Firefox 52.0.2 voor OS X (Fries)