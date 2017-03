Door Bart van Klaveren, donderdag 23 maart 2017 20:45, 0 reacties • Feedback

Bron: CPUID

CPUID, bekend van onder andere CPU-Z en PC Wizard, heeft versie 1.30 van HWMonitor uitgebracht. Dit programma is in staat om de waardes uit te lezen van een groot aantal sensors van onder andere moederborden, videokaarten en harde schijven. Informatie zoals temperaturen, spanningen en snelheden van ventilators kunnen dan in een overzichtelijk scherm worden weergegeven. Er is ook een betaalde Pro-versie, die het onder meer mogelijk maakt om andere pc's in het netwerk in de gaten te houden. In deze uitgave is ondersteuning voor de Ryzen- en Polaris-familie van AMD toegevoegd.

News and corrections AMD Ryzen processors

AMD Polaris GPU power report

De volgende downloads zijn beschikbaar:

HWMonitor 1.31 (setup)

HWMonitor 1.31 (zip)