Door Japke Rosink, donderdag 23 maart 2017 15:13, 0 reacties • Feedback

Bron: Microsoft

Microsoft heeft al weer de drieëntwintigste Rollup voor het derde service pack van Exchange Server 2007 vrijgegeven. Service Pack 3 werd uitgegeven in juni 2010. De mainstream ondersteuning vanuit Microsoft eindigde in april 2012, maar de verlengde ondersteuning loopt nog tot april 2017. In deze verlengde periode worden alleen beveiliging- en tijdzone-updates doorgevoerd. Het bijbehorende KB-artikel met nummer 4011325 vermeld bar weinig over de veranderingen, er wordt alleen tussen neus en lippen door vermeld dat er tijdzone-updates zijn doorgevoerd zonder deze verder te specificeren.

Update Rollup 23 for Exchange Server 2007 Service Pack 3



Update Rollup 23 for Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 3 (SP3) was released on March 21, 2017. Before you install this update rollup, see the Installation instructions.



This update also includes new daylight saving time (DST) updates for Exchange Server 2007 SP3.