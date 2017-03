Door Bart van Klaveren, zondag 5 maart 2017 15:19, 5 reacties • Feedback

Bron: Avast Software, submitter: CriticalHit_NL

Avast Software heeft een update voor versie 2017 van zijn beveiligingsprogramma Avast uitgebracht. Dit programma is beschikbaar in de gratis Free Antivirus-, en de betaalde Pro Antivirus- en Internet Security-uitvoeringen. Daarnaast is er Premier, dat extra beheerfuncties heeft, zoals de mogelijkheid om een pc op afstand over te nemen en eventueel de harde schijf te wissen. In versie 2017 heeft het programma onder meer een nieuw uiterlijk gekregen, moet het beter zogenaamde ransomware herkennen en is er niet langer een email-registratie verplicht om de gratis versie te kunnen gebruiken. In deze update zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

Good news, everyone!

New Avast Antivirus version is here (17.2.2288). This version doesn't introduce any new features, rather fixes some of the most critical issues that appeared on the previous version



What's fixed: Not working User interface after update

Problems on Windows Vista after update

Issues with SecureLine license after update

Conflict with Comodo firewall

Installation of web extensions on 64-bit version of Firefox

Problems with opening Avast UI after installation

Security issue in SafeZone browser banking mode

De volgende downloads zijn beschikbaar:

