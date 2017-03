Versie 3.0.2 van Piwik is uitgekomen. Piwik is een opensourcealternatief voor Google Analytics. Het maakt gebruik van php en een MySQL-database om zijn werk te doen. De functionaliteit kan eenvoudig worden uitgebreid met plug-ins, waarvan er ruim twintig worden meegeleverd. Natuurlijk kun je deze ook uitzetten als bepaalde functionaliteit niet nodig is. Voor meer informatie over Piwik verwijzen we naar deze pagina en een overzicht van de planning is op deze pagina te vinden. In versie 3.0 is onder meer de gebruikersinterface opgepoetst en volgt deze nu de Material Design. Dit moet er toe leiden dat Piwik beter en sneller reageert, met name op mobiele apparaten. In versie 3.0.2 zijn verder nog de volgende verbeteringen doorgevoerd:

This release brings a few major improvements and many small fixes to your Piwik 3. Firstly there are several visual changes: your HTML email reports and your custom alerts emails will now look much more beautiful! Perfect to WOW your customers or simply enjoy your daily or weekly email reports. We’ve also improved the design of other elements such as the Tag Cloud visualisation. And you can now better print your Piwik reports from your browser.

One of the most important new feature is our new Cross Domain linking functionality which lets you track visitors across multiple domain names accurately. For your Ecommerce websites, the Visitor profile will now display Life Time Revenue, purchased items, and number of life time ecommerce orders. A new SMS provider for receiving your mobile sms reports has been added: ASPSMS.com We also added new keyboard shortcuts: “s” for selector, “d” for calendar, “w” for site selector. And your Piwik will detect many more new mobile devices, tablets, robots, and referrer spammers!

156 tickets have been closed by more than 27 contributors!