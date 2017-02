Door Bart van Klaveren, maandag 27 februari 2017 14:52, 0 reacties • Feedback

Hamrick Software heeft versie 9.5.71 van VueScan uitgebracht. Het programma kan worden gebruikt als vervanger van de bij scanners meegeleverde twain-drivers en biedt vaak meer instelmogelijkheden. In veel gevallen kan het programma ook scanners aansturen als de fabrikant zelf geen driver voor het desbetreffende besturingssysteem heeft uitgebracht. Naast scannen kan het ook enkele bewerkingen uitvoeren, zoals crop, sharpen, grain reduction en het aanpassen van de kleurbalans. VueScan is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, en biedt ondersteuning voor ruim 2400 scanners onder Windows, ruim 2100 onder macOS en 1900 onder Linux. Daarnaast is er ondersteuning voor de raw-bestanden van 600 digitale camera's. Het programma is te gebruiken in 28 talen, waaronder het Nederlands. Sinds versie 9.5.68 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What's new in version 9.5.68 Easier scanning of many snapshots Set 'Input | Media size' a bit larger than largest snapshot Put snapshot on flatbed in upper left corner Press 'Enter' key (or click 'Preview' button) Adjust cropping with mouse (if necessary) Press 'Enter' key (or click 'Save' button) to save to file Go to step 2

Easier scanning of scrapbooks Set 'Input | Media size' a bit larger than largest page Put scrapbook on flatbed in upper left corner Press 'Enter' key (or click 'Preview' button) Adjust cropping with mouse (if necessary) Press 'Enter' key (or click 'Save' button) to save to file Repeat steps 4-5 for each additional image Go to step 2

What's new in version 9.5.67 Fixed problem with some older USB scanners on Mac OS X

Added support for 17 new HP scanners HP LaserJet Pro MFP M130a" HP LaserJet Pro MFP M130nw" HP LaserJet Pro MFP M130fn" HP LaserJet Pro MFP M130fw" HP LaserJet Pro MFP M132a" HP LaserJet Pro MFP M132fn" HP LaserJet Pro MFP M132fp" HP LaserJet Pro MFP M132fw" HP LaserJet Pro MFP M132nw" HP LaserJet Pro MFP M132snw" HP LaserJet Pro MFP M133a" HP LaserJet Pro MFP M133fn" HP LaserJet Pro MFP M134a" HP LaserJet Pro MFP M134fn" HP LaserJet Pro MFP M227sdn" HP LaserJet Pro MFP M227fdw" HP OfficeJet 6950

Added support for 5 new Brother scanners DCP-L8410CDW MFC-L8610CDW MFC-L8690CDW MFC-L8900CDW MFC-L9570CDW

Added support for 3 new Epson scanners DS-G20000 Expression 12000XL LP-M8170



