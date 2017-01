Door Bart van Klaveren, donderdag 12 januari 2017 17:01, 0 reacties • Feedback

Bron: jAlbum

Versie 13.9 van jAlbum is uitgekomen. Met dit programma kunnen op eenvoudige wijze professioneel uitziende html-fotoalbums worden gegenereerd en bewerkt. In een overzichtelijke interface kunnen foto's eenvoudig worden aangepast, kan de volgorde worden gewijzigd en kan het uiterlijk van de webpagina worden bepaald. Als alles naar wens is, kan het resultaat via de ingebouwde ftp-client op een webpagina worden geplaatst.

Omdat de software in java wordt ontwikkeld, is jAlbum voor een groot aantal besturingssystemen verkrijgbaar. De Windows-versie heeft problemen met sommige versies van java en daarom wordt de download met java gebundeld, wat een grotere download tot gevolg heeft. Voorheen was er ook een gratis versie, waarin advertenties werden getoond, maar het programma is nu volledig commercieel en kan dertig dagen worden geprobeerd.

Een standaardlicentie voor versie 13 kost momenteel 39 euro. Andere licenties, voor commercieel gebruik of in combinatie met cloudopslag, zijn ook beschikbaar. Nieuw in versie 13 is onder meer de mogelijkheid om met meerdere personen een album samen te stellen, kunnen foto's automatisch worden georganiseerd gebaseerd op de exif-informatie en zijn er nu meerdere nivo's om stappen ongedaan te maken. Sinds versie 13.7 zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd: