Titel Martha is Dead Platform Windows, Xbox One, Series X|S, PlayStation 4 & 5 Ontwikkelaar LKA Uitgever Wired Productions Releasedatum 24 februari 2022

Overal in Europa worden games gemaakt. We zien regelmatig games voorbijkomen uit Nederland, België en uiteraard het VK, maar ook uit Frankrijk, Duitsland, alle Scandinavische landen en Oost-Europa. Als we naar Europa kijken, blijft er eigenlijk maar één regio achter: Zuid-Europa. Toch worden ook daar games gemaakt. Zoals Martha is Dead, een psychologische thriller van het Italiaanse LKA.

LKA is een kleine indie-studio uit Florence die tot nu toe één game afleverde, het mooie en angstaanjagende The Town of Light. Ook Martha is Dead heeft iets angstaanjagends, maar het is geen horrorgame. De makers omschrijven het als een psychologische thriller en dat is juist getypeerd. Het is een game in twaalf hoofdstukken, waarvan we voor deze preview de eerste zeven mochten spelen. De game komt op 24 februari uit, voor Windows (Steam), de nieuwe en oude PlayStation en de huidige en vorige generatie Xbox.

Wat kun je ermee?

Martha is Dead is een adventuregame die zich in eerste persoon afspeelt, met gameplay die doet denken aan een serie als Life is Strange. Het is dus een game waarin je doorgaans op je gemak rond kunt lopen en kijken, en waarbij niet de actie maar het verhaal vooropstaat. In elke ruimte waarin je rondloopt, is er maar een beperkt aantal voorwerpen waarmee je iets kunt. Het is aan jou om te ontdekken welke voorwerpen dat zijn en welke rol ze spelen in het verhaal. Overigens kun je, meer dan in Life is Strange, voorwerpen meenemen waar je iets mee kunt doen. Daarover later meer.