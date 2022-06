Veel geur- en smaakstoffen worden gemaakt met chemische bouwstenen, bijvoorbeeld op basis van ruwe olie. Dat kan ook biologisch, door gebruik te maken van micro-organismen, zoals bacteriën of gist. Tot voor kort was het echter erg tijdrovend om die microben te ontwikkelen. Computational biology biedt hiervoor uitkomst. Met algoritmen en computerkracht kunnen biologische systemen en hun precieze werking beter worden begrepen. Op basis daarvan kunnen microben worden ontworpen om allerlei stoffen biologisch te produceren, van bioplastic tot spinnenzijde. We spraken met Aga Wegrzyn van het Nederlandse bedrijf EV Biotech over hoe dit werkt, wat er mogelijk is en waar het heengaat.

Kun je in een paar zinnen uitleggen wat computational biology is?