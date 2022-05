Bekijk hier de volledige uitslag van de Tweakers Awards 20/21

Er waren maar liefst 643 dagen verstreken sinds we voor het laatst de Tweakers Awards konden uitreiken. En toegegeven, met gepaste afstand in de zaal en een CoronaCheck bij de ingang voelde het niet helemaal aan als vanouds. Desondanks zat de sfeer er ouderwets goed in. We streken opnieuw neer in het KIT en het thema was het Tweakers-testlab, alias het 'kloppend hart'. Tijdens de uitreiking werden de aanwezigen aan de hand van verschillende video's meegenomen door het testlab, en de verschillende testmethoden en -apparatuur die we gebruiken om producten aan de tand te voelen.

Alle winnaars van de Tweakers Awards 20/21

Nieuw dit jaar was dat jullie niet op producten, maar op merken konden stemmen. Een veelgehoord kritiekpunt was namelijk dat de stemmers in niet alle categorieën recente ervaringen hebben met een van de genomineerden en daarom stemden op hun favoriete merk. Daarnaast bleek het aantal uitgebrachte producten sterk van invloed te zijn op de kansen van een bedrijf om een Award te winnen. Ga maar na: als bedrijf A één product uitbrengt in een categorie, terwijl bedrijf B met vier producten in de nominatielijst staat, zal bedrijf B de stemmen altijd over meer producten verdeeld zien. We geloven dat het stemgedrag van degenen die hun stem uitbrengen, op de nieuwe manier leidt tot eerlijkere resultaten. Je hoeft niet per se persoonlijke ervaring te hebben met een specifiek product om een mening te vormen over het portfolio van een fabrikant.

We hebben dit jaar nog meer categorieën dan in de voorgaande jaren, mede door de aansluiting bij de EHA. Een deel van die nieuwe categorieën gaat over jullie, de community. Vorig jaar hebben we voor het eerst in drie categorieën communityprijzen uitgereikt, gebaseerd op waardevolle bijdragen aan het platform. Dit jaar hebben we dat uitgebreid naar maar liefst zes categorieën. In deze categorieën worden de winnaars dus niet verkozen op basis van stemmen, maar op basis van hun bijdragen op de site.

Benieuwd wie dat waren en welke producten allemaal gewonnen hebben? Op de volgende pagina's hebben we dat voor je op een rij gezet.