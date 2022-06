Deze week roepen retailers en fabrikanten om het hardst dat zij in de week van de Black Friday geweldige kortingen hebben, die je echt niet mag missen. Deels is dat ook zo; ook tijdens Black Friday kun je - als je goed oplet - écht goede deals vinden. Je moet je daarvoor wel een weg banen door een zee van middelmatige aanbiedingen, of aanbiedingen die niet echt een aanbieding zijn. Bij Tweakers zitten we bovenop een berg hele interessante prijsdata, waardoor we kunnen zien wat échte deals zijn, en wat niet. In dit artikel geven we jullie daarom een overzicht van de meest interessante Black Friday-deals, gebaseerd op de prijsdata van het afgelopen jaar, zodat jullie gemakkelijk de beste deals kunnen scoren.

Wat doen jullie precies?

Producten met dit label hebben

hun laagste prijs in zes maanden

Dat een product nu goedkoper is dan een maand terug, maakt het nog geen goede deal. Misschien was het de maand ervoor wel nóg goedkoper. In onze overzichten vind je daarom een groen label terug met daarop ‘Laagste prijs sinds mei’. We kijken dus elke keer of het product het afgelopen half jaar eerder zo goedkoop was. Waarom zes maanden? Sommige producten waren wellicht vorig jaar met Black Friday of net erna ook al voor dezelfde lage prijs verkrijgbaar, maar dat maakt de deal op dit moment niet minder interessant. Daarnaast vind je ook producten die fors in prijs gedaald zijn, maar misschien niet hun laagste prijs ooit hebben. Nog steeds interessant, maar net wat minder scherp.

Voorbeeld van het prijsverloop op de productpagina in de Pricewatch

Mocht je nu overwegen een product aan te schaffen, dan kan het nooit kwaad om de prijsgrafiek op de productpagina te raadplegen. Hierin kun je het prijsverloop terugzien vanaf de eerste dag dat het product in de Pricewatch te vinden was, zowel de minimale als de gemiddelde prijs. Ook tonen we hier het laagste prijsniveau van de laatste zes maanden.

Wat is volgens jullie een deal?

In deze lijsten staan per productcategorie producten die gedurende de afgelopen twee weken minimaal vijftien procent in prijs zijn gedaald. Voor het overzicht met de allergrootste dalers hieronder zetten we de ondergrens zelfs op twintig procent. Verder moet het product binnen 8 dagen leverbaar zijn. De lijst wordt continu automatisch bijgewerkt, dus kom vooral later in de week terug om op de hoogte te blijven. Als je zelf aan de knoppen wilt zitten en bijvoorbeeld alleen producten wilt zien die minimaal vijfentwintig procent in prijs gedaald zijn, gebruik dan de Prijsdalingentool in de Pricewatch.

Hey, er staat een product tussen dat echt geen goede deal is!

Omdat we deze lijsten automatisch genereren op basis van een hele hoop variabelen, kan het gebeuren dat er een product tussendoor glipt dat geen goede deal is. Voor dit jaar hebben we de functionaliteit uitgebreid, zodat we producten handmatig kunnen filteren. Zie jij dus een product dat niet in het overzicht thuishoort? Post het dan in dit topic, en we halen hem er zo snel mogelijk uit. En wil je met je medetweakers praten over Black Friday / Cyber Monday, check dan het Black Friday-topic op het forum.

Ik heb geen zin om door die lijsten te gaan, kan het ook anders?

Zeker. Als je interesse hebt in een specifiek product, kun je voor dat product een prijsalert aanmaken. Dit doe je door een product waar je in geïnteresseerd bent, op te zoeken in de Pricewatch en op 'Prijs volgen' te klikken. Vervolgens houden wij het prijsverloop voor je bij en krijg je een bericht via e-mail of een notificatie op de site als er een significante daling is. Dit kan zowel met als zonder Tweakers-account.

Prijsalerts instellen met ingelogd account (links) en zonder

De grootste prijsdalers over alle categorieën

Met deze tools hopen we dat je deze Black Friday-periode de échte deals vindt waar je naar op zoekt bent. Hieronder vind je het overzicht van de allergrootste prijsdalers in de Pricewatch en op de volgende pagina's splitsen we de dalers uit per categorie.

De data die we voor dit artikel gebruiken, wordt ons aangeleverd door webwinkels. Wij updaten deze feeds meer dan eens per uur om zo up-to-date mogelijk te zijn. Desondanks kan het voorkomen dat de feed vanuit de webwinkel niet actueel is en er prijsfouten tussendoor glippen. Foute prijs melden? Dat kan door door te klikken naar de Pricewatch en daar op het prijzenoverzicht van een product met je muis over de prijs te hoveren en op 'Onjuiste prijs melden' te klikken.