Toen we nog verjaardagen met velen tegelijk konden vieren, was er geen ontkomen aan. Als je over smartphones schrijft voor Tweakers, krijg je altijd wel een keer iets te horen als: "Die adviesprijzen slaan toch nergens op? Na een paar maanden koop je een telefoon voor de helft van het geld." Het is advies dat zelfs zo nu en dan in onze reviews terugkomt; een telefoon kopen bij release heeft als nadeel dat je vrijwel altijd de hoogste prijs betaalt. Het is immers geen videokaart, die na release juist in prijs stijgt. Fabrikanten proberen dat soms goed te maken door er iets bij te leveren, zoals draadloze oortjes, een smartwatch of een fitnesstracker.

Hoeveel daalt die prijs nu echt? En bij welke fabrikant ben je na een paar weken al een deel van de waarde kwijt? Om dat uit te vinden, doken we in de data van onze eigen Pricewatch en trokken we daaruit de prijs per dag van de honderd populairste telefoons van vorig jaar. Zo keken we hoe de prijs was na een maand, na drie maanden en na een half jaar.