.Build Bouw de ultieme retro-pc

Duke Nukem 3D, Quake en Doom: roepen deze namen nostalgische gevoelens op? Menigeen vindt het leuk om deze oude DOS-games jaren na dato weer eens te spelen. Dat kan in een computermuseum, via een emulator of door middel van een oud systeem. Onder (oudere) tweakers zien we steeds vaker interesse voor dat laatste of zelfs voor het opnieuw bouwen van een retro-pc. Met oude hardware, maar aangevuld met handige accessoires die alles een stuk praktischer maken.

Meer retro Wie niet alleen oude DOS-games opnieuw wil spelen, maar ook bijvoorbeeld games uit het home computer-tijdperk, kan kiezen uit een groot aanbod van producten. Bekende namen zijn de DE10 Nano FPGA en RetroPie op basis van een Raspberry Pi.

Er zijn talloze mogelijkheden om terug te gaan in de tijd. De gemakkelijkste manier is een emulator of virtuele machine. Via Dosbox kun je eenvoudig weer oude DOS-games spelen; een site als GoG.com, ofwel Good Old Games, is er groot mee geworden. Ook door middel van virtualisatie kun je een oude Windows-versie installeren. Daarnaast is het web tegenwoordig krachtig genoeg om veel software online te emuleren. Voor de meeste mensen zal dat voldoende zijn, maar een ander zal iets missen. Denk aan bepaalde hacks of tweaks die het leuker maakten, uitbreidingen en mods of het geluid van een specifieke geluidskaart, vooral bij spellen met AdLib-geluid. Emulatie komt dichtbij, maar is niet hetzelfde.

Een voordeel van een echte computer is dat oude hardware en randapparatuur er gewoon op werkt. Op moderne computers is dat vaak niet het geval, ofwel omdat de gewenste software niet voor moderne besturingssystemen beschikbaar is of omdat de aansluitingen en adapters simpelweg ontbreken. Als je bijvoorbeeld nog oude 5,25”-floppies wil uitlezen, heb je daarvoor echt een oude diskdrive en bijbehorende computer nodig. Hetzelfde geldt voor oude IDE-harde schijven, zipdrives en software die alleen met een oude Windows-versie samenwerkt. Ook oude DOS- en Windows-spellen werken vaak niet meer onder Windows 10, althans niet zonder hulpmiddelen.

In dit artikel bespreken we waarop je moet letten als je een retro-pc wilt bouwen of kopen, de do's en don'ts evenals nieuwe mogelijkheden en moderne hulpmiddelen die dit een stuk makkelijker maken.