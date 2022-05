Samsung Galaxy Tab S7+

Samsung Galaxy Tab S7 Samengevat De Galaxy Tab S7+ heeft een 12,4" oledscherm. Dat is erg groot voor een Android-tablet en het is eenvoudigweg het mooiste scherm op een Android- of Apple-tablet. Ook heeft hij de snelste soc die voor Android beschikbaar is ten tijde van release. De software draait dan ook soepel en hij is geschikt voor zware taken. Slechts weinigen zullen hun laptop er echter mee willen of kunnen vervangen, ook al is het Book Cover Keyboard op zichzelf een fijn - zij het prijzig - accessoire en krijg je er een handige stylus bij. Voor onderweg en als tablet naast een pc of laptop is hij echter ideaal, maar wel duur. Het is dan ook veruit de beste Android-tablet die je kunt krijgen. Pluspunten Bijzonder mooi 120Hz-oledscherm

Zeer soepele gebruikservaring

Vier prima luidsprekers

Stylus inbegrepen

DeX-modus heeft meerwaarde met aanwijzer Minpunten Prijzig, zeker met Book Cover Keyboard

Trage lader meegeleverd met te kort snoer

Voor de meesten geen laptopvervanger

Buigzamer dan gewenst

Matige accuduur Getest Samsung Galaxy Tab S7+, 5G, 6GB ram, 128GB intern Zwart Prijs bij publicatie: € 1.099,- Vanaf € 835,- Vergelijk prijzen Bekijk alle uitvoeringen (14) Samengevat De Galaxy Tab S7 heeft een 11 inch groot scherm met 120Hz-verversingsfrequentie. Dat zorgt voor een soepele ervaring, wat mede mogelijk wordt gemaakt door de snelste soc die voor Android beschikbaar was ten tijde van release. De software draait dan ook soepel en hij is geschikt voor zware taken. Slechts weinigen zullen hun laptop er echter mee willen of kunnen vervangen, ook al is het Book Cover Keyboard op zichzelf een fijn - zij het prijzig - accessoire en krijg je er een handige stylus bij. Voor onderweg en als tablet naast een pc of laptop is hij echter ideaal, maar wel duur. Pluspunten 120Hz-scherm

Zeer soepele gebruikservaring

Vier prima luidsprekers

Stylus inbegrepen

DeX-modus heeft meerwaarde met aanwijzer

Prima accuduur Minpunten Prijzig, zeker met Book Cover Keyboard

Trage lader meegeleverd met te kort snoer

Voor de meesten geen laptopvervanger

Buigzamer dan gewenst Getest Samsung Galaxy Tab S7, LTE, 6GB ram, 128GB intern Zwart Prijs bij publicatie: € 899,- Vanaf € 725,- Vergelijk prijzen Bekijk alle uitvoeringen (13)

Van de tabletmarkt is niet veel over ten opzichte van een aantal jaar terug. Veel huishoudens hebben er wel eentje liggen, vergeten in een laatje, in gebruik door de kinderen of toch nog altijd op regelmatige basis als bankmaatje. Toch worden er niet zo veel van verkocht dat er ruimte is voor veel fabrikanten. Eigenlijk waren het de afgelopen jaren voornamelijk slechts Lenovo, Huawei en Samsung die Android-tablets uitbrachten. En dan heb je natuurlijk nog Apple met de iPads, de Windows-tablets van Lenovo en Microsoft zelf, en een Chromebook dat hier en daar ook als tablet dient. Als we echter in de Pricewatch kijken welke tablets populair zijn, staat er bijna geen andere fabrikant in het rijtje dan Samsung en Apple.

De Samsung Galaxy Tab S7 en S7+ staan er ook tussen, al vinden we ze in tegenstelling tot de iPad Pro 2020 niet terug in de top 3, en ook al niet in de top 10. Apple heeft een stevige greep op de markt, zeker als we naar high-end tablets kijken. Deze tablets moeten het echter wel opnemen tegen de iPad Pro, gezien de specificaties en manier waarop deze Tabs in de markt worden gezet. Ze hebben onder meer een 120Hz-schermverversing, een Snapdragon 865+, vier luidsprekers, 45W-snelladen en een vingerafdrukscanner onder het scherm, en je krijgt er meteen een stylus bij, in tegenstelling tot bij de iPad Pro 2020. Ook kun je er een toetsenbordcover op aansluiten, wat de productiviteit moet verhogen. Het vernieuwde DeX moet daarbij helpen.

De laatste jaren is iOS, dat nu op tablets iPadOS heet, echter bijzonder goed doorontwikkeld voor tablets. Dat kunnen we niet echt zeggen van Android. Samsung begint wat dat betreft dus met een 1-0 achterstand. Kan de Koreaanse techreus dit zelf oplossen en een tablet neerzetten waarmee je productiviteit in de buurt komt van het niveau dat een laptop zoals de iPad Pro in zekere, zij het beperkte, mate biedt? Dat proberen we uit te vinden in deze review.