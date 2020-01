Op het moment dat deze review online verschijnt, is het kwalificatietoernooi voorafgaand aan de Australian Open in volle gang. De Australische Grand Slam is traditioneel de start van het nieuwe tennisjaar. De editie van dit jaar wordt gedwarsboomd door de bosbranden die de luchtkwaliteit ernstig onder druk zetten, maar het toernooi gaat wel door. Dat betekent dat de groten der aarde, aangevoerd door de huidige nummers één van de wereld - Rafael Nadal en Ashleigh Barty - naar Melbourne trekken om daar te bepalen wie de eerste grote prijzen van dit jaar mee naar huis mogen nemen. De verliezers kunnen zich richten op een volgend toernooi, óf het in AO Tennis 2 nog eens proberen.

AO Tennis 2, waarbij 'AO' staat voor Australian Open, is min of meer de officiële game rond het Australische toernooi, maar de game bevat veel meer dan alleen het toernooi zelf. Wel heeft het toernooi zijn eigen spelmodus in de game. Ergens logisch, want met alle aankleding en banen erbij is de Australian Open uiteraard het mooiste stukje van dit tennisspel. Toch vragen we ons af of veel mensen het toernooi op deze losstaande manier gaan spelen, want ach: als je de carrièremodus gaat proberen, kom je dit toernooi vanzelf tegen.

De Australian Open zit dus in de game en met Rafael Nadal is ook meteen de grootste naam genoemd in het roster van tennissers dat je in de game vindt. Het is onmogelijk om in zo'n lijstje niet meteen te kijken welke tennissers ontbreken. Hoe leuk het ook is dat Nadal, Wawrinka en Monfils erin zitten, het feit dat namen als Federer, Djokovic en Murray ontbreken valt natuurlijk direct op. Ergens logisch, want ook hier geldt dat het gebruiken van een naam en een gelijkenis gewoon geld kost. Big Ant Studios en uitgever BigBen Interactive zijn in dat opzicht net te klein om al die grote bedragen neer te tellen.

Spelers en toernooien downloaden

De studio heeft echter een voor gamers fijne tussenoplossing gevonden. De game bevat namelijk een redelijk uitgebreide editor waarmee je vrij gedetailleerd zelf een tennisser kunt maken. Belangrijker is dat het ook makkelijk is om je creatie op te slaan en te delen met andere gamers. Je raadt het al: als je nu in de lijst met door de community gemaakte spelers gaat bladeren, kun je elke grote tennisser zo downloaden. Uiteraard is niet elke creatie even geslaagd, maar sommige versies zijn behoorlijke goed. Zo wisten we binnen luttele seconden onder meer Federer en Djokovic toe te voegen aan onze game. Of Big Ant Studios dat altijd voor ogen heeft gehad? Welnu, het is natuurlijk geen toeval dat de geluidsbestanden voor het uitspreken van 'Federer' en 'Djokovic' wél in de game zitten en dus aan een zelfgemaakte speler kunnen worden gekoppeld. Of de betrokken partijen het ook leuk vinden, wagen we te betwijfelen. Maar voor gamers is een fijne tussenoplossing.

Op dezelfde manier kunnen trouwens ook complete stadions of zelfs complexen worden toegevoegd aan het spel. In dezelfde menu's waar je Federer en Djokovic kunt vinden, kun je ook het hele complex van Wimbledon of Roland Garros toevoegen aan je game. Speel je er daarna een toernooi, dan kun je zelfs kiezen of je op dat moment op Center Court wil spelen of op een van de andere, naastgelegen banen. Die banen zien er behoorlijk natuurgetrouw uit, compleet met de logo's op de muren naast de baan. Ook hierbij geldt dat het een prima service voor de gamer is, maar of Big Ant en BigBen er helemaal mee weg gaan komen, valt af te wachten.