De gemiddelde schermmaat van televisies neemt elk jaar toe. Deze trend is het gevolg van de toestelprijzen. Die lieten sinds de invoering van platte televisies een continue daling zien, waardoor je voor hetzelfde geld een steeds grotere tv kon kopen. In deze round-up vergelijken we vier televisies met een beeldmaat van 49 of 50 inch. Deze maten vormen op dit moment het gemiddelde voor nieuwe huiskamertelevisies. Als je de getallen van de gemiddelde schermmaat erbij zoekt, kom je een stukje lager uit, maar dat komt doordat televisies die niet voor de huiskamer zijn bedoeld, meestal in een wat kleinere maat worden aangeschaft.

We hebben ook wat prijs betreft een gemiddelde willen nemen en dus hebben we gekozen voor om en nabij de zeshonderd euro. Daarnaast wilden we dat de te testen modellen bij relatief veel webshops beschikbaar waren en daarmee vielen oudere modellen dus af. Ook hebben we als eis gesteld dat alle televisies geschikt zijn voor hdr. We zijn ons ervan bewust dat we in deze prijsklasse geen al te hoge verwachtingen van de hdr-weergave mogen hebben, maar veel mensen zullen het toch prettig vinden dat in ieder geval de mogelijkheid aanwezig is.

Voor deze round-up hebben we gekozen voor twee 49"-modellen: de Sony KD-49XG7096 en de LG 49SM8200. Bij Philips en Samsung kwamen we op modellen uit met een 50"-scherm: respectievelijk de 50PUS7304 en de 50RU7170. Deze laatste is soms ook te vinden als 50RU7172: de versie die wij hebben getest. Dit is een identiek model uit het buitenland, met precies dezelfde software. We wilden graag ook een model van Panasonic meenemen in deze test, maar van dit Japanse merk konden we in deze prijsklasse geen tv vinden die voldeed aan onze eis van een goede beschikbaarheid. We danken Kamera Express voor het beschikbaar stellen van alle televisies in deze test.