Elk telefoonscherm is nu langer

Meer dan twee jaar geleden, toen alle telefoons nog een 16:9-scherm hadden, schreven we: "Nu is de 16:9-verhouding een jaar of zes ingeburgerd, maar bij het verminderen van de bezels is de rek eruit. En dus kijken diverse fabrikanten naar een oude truc; met een langer scherm kun je een groter scherm kwijt op een telefoon die ongeveer even groot is. Het 16:9-scherm op high-end smartphones wordt in de komende jaren vermoedelijk met uitsterven bedreigd." Nu wanen we ons niet direct een Nostradamus, maar deze voorspelling is volledig uitgekomen. Een 16:9-scherm op een smartphone is anno 2019 een zeldzaamheid geworden. Telefoons hebben nu een scherm van minimaal 18:9 en vaak nog langer dan dat.

Dat heeft zo zijn voordelen. Een telefoon die alleen een beetje langer is dan vroeger, heeft een scherm met een diagonaal van 6" of soms wel 6,5". Je hebt meer ruimte om dingen te bekijken op je scherm, terwijl de randjes juist minder groot zijn. Het heeft echter niet alleen voordelen. De bovenkant van je scherm kan verder weg voelen dan de Noordpool en even lastig te bereiken zijn met één hand. We duiken in deze ontwikkeling: hoe staat het ervoor, hoe komt het dat elke smartphone nu een lang scherm heeft en wat zijn de gevolgen?