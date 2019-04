Over het algemeen hanteren televisiefabrikanten een jaarlijkse modellencyclus. Hierbij worden de meeste modellen aan het begin van het jaar op de CES in Las Vegas aangekondigd. Soms zit er veel tijd tussen de aankondiging en de daadwerkelijke beschikbaarheid van nieuwe modellen, maar veel modellen zijn vanaf maart of april te koop. Dit jaar bood Sony ons als eerste een nieuw model aan in de vorm van de 75" grote XG95.

Deze flinke 4k-tv heeft dus een schermdiagonaal van bijna een meter negentig. Sony past in deze tv een va-paneel toe dat wordt verlicht door een full array local dimming backlight. Van alle lcd-technieken biedt va over het algemeen het beste contrast, wat in dit geval nog eens wordt verhoogd door deze fald-backlight. Helaas zijn de kijkhoeken van va-panelen over het algemeen duidelijk minder goed dan die van lcd's op basis van ips, maar daar heeft Sony bij de twee grootse schermmaten van de XG95 wat aan gedaan.

Het 75"-testmodel en de nog grotere 85"-versie zijn namelijk voorzien van een extra diffusielaag op het scherm die het licht beter verspreidt om zo de kijkhoeken te verbeteren. Helaas zijn de twee kleinste maten, met schermdiagonalen van 55 en 65 inch, niet uitgerust met de diffusielaag die door de Sony-marketeers X-Wide Angle is gedoopt.

De XG95 draait Andoid TV, net als alle andere, duurdere Sony-televisies. Uiteraard is er ondersteuning voor Googles spraakassistent en er wordt hiervoor een nieuw ontworpen afstandsbediening meegeleverd die van een microfoon is voorzien. Voor de kleinste beeldmaat was je op het moment van schrijven zo'n 1900 euro kwijt. De door ons geteste 75"-versie stond voor zo'n 4500 euro in de Pricewatch.